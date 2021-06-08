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08 июня 2021, 11:12 56

Более 40% украинцев связывают экономический кризис с коррупцией в стране - опрос

08 июня 2021, 11:12 56
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Фото: из открытых источников
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В Украине 42,9% респондентов называют коррупцию главной причиной экономического кризиса, чуть меньше 33,8% объясняют кризис некомпетентностью власти

Об этом свидетельствуют данные опрос КМИС, пишет RegioNews.

Респондентам был задан вопрос: "Что, по их мнению, является главной причиной экономического кризиса в Украине и предлагалось выбрать из 4 вариантов".

Так, больше всего опрошенных - 42,9% - считают основной причиной высокий уровень коррупции. Чуть меньше респондентов (33,8%) объясняют кризис некомпетентностью власти.

Значительно меньше респондентов причинами считают войну на Востоке Украины (10,6%) и пандемию коронавируса (8,3%)", - говорится в сообщении.

В течение 27 мая - 1 июня 2021 Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров). Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированной территории АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины.

Напомним, 1 июня 60% граждан Украины оценили экономическую ситуацию в стране как плохую.

коронавирус война украинцы коррупция экономика

 
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