С начала суток на Донбассе зафиксировано два новых нарушения режима "тишины"

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За прошедшие сутки, 7 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Лебединское наемники обстреливали позиции ООС из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

А неподалеку Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра 8 июня, со стороны боевиков зафиксированы два нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции украинских войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Напомним, за прошедшие сутки было зафиксировано один обстрел со стороны российских оккупантов на Донбассе.