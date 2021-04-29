В Украине вернули услуги регистрации актов гражданского состояния всем общинам
Народные депутаты одобрили в целом законопроект №4382, которым вернули услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния всем территориальным общинам.
"За" проголосовали 343 народных депутата, пишет RegioNews.
Этот закон обеспечивает право граждан на получение таких базовых административных услуг как государственная регистрация рождения, брака, смерти.
Известно, что в результате децентрализованной реформы миллионам граждан Украины сейчас существенно затруднен доступ до государственной регистрации рождения, брака, смерти. Этот закон предоставляет территориальным общинам, образованным на базе городов областного значения, полномочия по регистрации рождения, брака, смерти.
Напомним, Зеленский хочет перенести из Киева в регионы органы государственной власти.