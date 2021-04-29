В Украине вернули услуги регистрации актов гражданского состояния всем общинам

28 апреля 2021

Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете

Откровенное сближение "слуг" с "ЄС" на Киевщине вполне может снять предохранители для соответствующих процессов и во многих других регионах, где сотрудничество "СН" с ОПЗЖ оказалась малопродуктивным