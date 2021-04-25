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25 квітня 2021, 15:02 247

"Карантинна допомога": на отримання грошей записалися 270 тисяч підприємців

25 квітня 2021, 15:02 247
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Одноразова допомога від держави становить 8 тисяч гривень
Одноразова допомога від держави становить 8 тисяч гривень
Фото: з відкритих джерел
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Заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8000 гривень подали вже 270 тисяч підприємців.

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"270 тисяч підприємців та найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Якщо правильно заповнені всі дані, то протягом 10 днів виплата надійде на рахунок. Це вже вдруге за пів року уряд запускає безпрецедентний для України пакет прямих виплат для бізнесу і людей", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, закон "про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховна Рада прийняла 30 березня. Набув чинності він 9 квітня.

Як повідомлялося, стало відомо, чи зможуть ФОПи в регіонах, де послабили карантин, отримати 8 тис. грн допомоги. Реєстрація на отримання коштів розпочалася 19 квітня.

карантин гроші бюджет підприємці локдаун ФОП

 
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