Премьер назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля
По его словам, сейчас вопрос обсуждается в Министерстве энергетики
По его словам, сейчас вопрос обсуждается в Министерстве энергетики
Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с 1 апреля. По его словам, сейчас вопрос обсуждается в Министерстве энергетики.
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции относительно года работы правительства, пишет RegioNews.
"Цена на электроэнергию для населения с первого апреля. Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется 1,68 грн/кВт", - отметил глава Кабмина.
RegioNews в своем новом спецпроекте оценил работу Кабмина.
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