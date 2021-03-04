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04 марта 2021, 12:58 16

Премьер назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с апреля

04 марта 2021, 12:58 16
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По его словам, сейчас вопрос обсуждается в Министерстве энергетики
По его словам, сейчас вопрос обсуждается в Министерстве энергетики
Фото: Кабмин
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Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль назвал вероятную цену на электроэнергию для населения с 1 апреля. По его словам, сейчас вопрос обсуждается в Министерстве энергетики.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции относительно года работы правительства, пишет RegioNews.

"Цена на электроэнергию для населения с первого апреля. Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего цена останется 1,68 грн/кВт", - отметил глава Кабмина.

RegioNews в своем новом спецпроекте оценил работу Кабмина.

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Кабмин газ Украина Денис Шмыгаль правительство

 
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