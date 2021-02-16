16:37  16 лютого
Кабмін 17 лютого може знову запровадити в Україні зони карантину - Мокан
15:23  16 лютого
Смертельна пожежа у Харкові: після перевірок закрилися 36 нелегальних закладів
17:54  16 лютого
На Донбасі бойовики стріляли із мінометів та снайперської зброї, обійшлось без втрат
UA | RU
UA | RU
16 лютого 2021, 20:21 21

На Вінниччині судитимуть членів злочинної групи за підробку ID-карток країн ЄС на понад 2 млн грн

16 лютого 2021, 20:21 21
Читайте также на русском языке
Злочинці ще й шахрайським шляхом виманювали гроші в громадян
Злочинці ще й шахрайським шляхом виманювали гроші в громадян
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 5 членів організованої злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму 2 мільйони 205 тисяч гривень, а також здійснювали збут підроблених ID-карток країн ЄС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

За даними слідства, члени групи шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання послуг з пошуку вакансій та подальшого легального працевлаштування громадян на території країн Європейського Союзу, шляхом обману 69 потерпілих та зловживання їх довірою заволоділи їхніми коштами.

Розслідуванням встановлено причетність членів організованої групи до 101 епізоду злочинної діяльності, з яких 69 епізодів віднесено до категорії особливо тяжких умисних злочинів.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 5 членів організованої злочинної групи, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян на суму 2 мільйони 205 тисяч гривень, а також здійснювали збут підроблених ID-карток країн Європейського Союзу (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України), - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, під Львовом шахраї майнили біткоіни за рахунок комунальників. Вони встановлювали клієнтам майнінг-ферми, а потім крали валюту з їх гаманців.

шахраї прокуратура суд підробка документ

У Закарпатській області суддя отримав шість років в’язниці за хабарництво - САП
16 лютого 2021, 14:29
Аваков підписав із ОАЕ меморандум про водійські права, які й так визнавались
15 лютого 2021, 23:10
У Києві судитимуть двох адвокатів та нотаріуса за аферу з нерухомістю на Банковій
15 лютого 2021, 14:59
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе
Параліч місцевої влади: як в одеській Затоці перемогли ЦВК
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua