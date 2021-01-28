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28 января 2021, 09:27 353

В Раде хотят вернуть украинцам льготные 100 кВт электроэнергии для населения

28 января 2021, 09:27 353
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Также отдельный тариф хотят установить для тех, кто отапливает жилье электроустановками
Также отдельный тариф хотят установить для тех, кто отапливает жилье электроустановками
Фото: из открытых источников
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, согласно которому правительству предлагается вернуть льготный тариф на первые 100 кВт потребленной электроэнергии.

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН.

Согласно документу, нардепы предлагают вернуть льготную норму по которой потребители электроэнергии ранее платили в месяц за первые 100 кВт-час по 90 копеек за киловатт, а за каждый последующий кВт-ч - 168 копеек.

Также, нардепы предлагают установить отдельный тариф на электрическую энергию, отпускаемую населению для помещений, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домов - за объем, потребленный до 3000 кВт-ч в месяц.

Ранее сообщалось, что Правительство планирует выделить 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию. Компенсации получат пользователи электроотопления, которые имеют на это право.

ВР цена электричество льгота законопроект
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