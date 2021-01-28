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28 січня 2021, 09:27 520

У Раді хочуть повернути українцям пільгові 100 кВт електроенергії для населення

28 січня 2021, 09:27 520
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Також окремий тариф хочуть встановити для тих, хто опалює помешкання електроустановками
Також окремий тариф хочуть встановити для тих, хто опалює помешкання електроустановками
Фото: з відкритих джерел
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У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови, згідно з якою уряду пропонується повернути пільговий тариф на перші 100 кВт спожитої електроенергії.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНН.

Відповідно до документа, нардепи пропонують повернути пільгову норму за якою споживачі електроенергії раніше сплачували на місяць за перші 100 кВт-год по 90 копійок за кіловат, а за кожний наступний кВт-год - 168 копійок.

Також, нардепи пропонують встановити окремий тариф на електричну енергію, що відпускається населенню для помешкань, обладнаних опалювальними електроустановками, і негазифікованих будинків - за обсяг, спожитий до 3000 кВт-год на місяць.

Раніше повідомлялося, що Уряд планує виділити 1,4 мільярда на компенсації за скасування пільг на електроенергію. Компенсації отримають користувачі електроопалення, які мають на це право.

ВР ціна електрика пільга законопроєкт
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