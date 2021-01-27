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"Нафтогаз" встановив ціну на газ: вона на 13 копійок нижча, ніж рекомендована урядом
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27 січня 2021, 09:26 15

"Нафтогаз" встановив ціну на газ: вона на 13 копійок нижча, ніж рекомендована урядом

27 січня 2021, 09:26 15
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Компанія обслуговує в Україні понад 1 мільйон домогосподарств
Компанія обслуговує в Україні понад 1 мільйон домогосподарств
Фото: з відкритих джерел
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Покупці природного газу, що купують його у газопостачальної компанії "Нафтогаз", платитимуть у лютому по 6,86 гривні за кубометр. Це на 13 копійок нижче, ніж гранична ціна у 6,99 гривні, встановлена урядом раніше. 

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

У лютому в рамках тарифного плану "Місячний" ціна блакитного палива - 6,86 грн/куб.м з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що загалом обслуговують близько 9% всіх споживачів в Україні, що складає 1,1 млн домогосподарств.

Відкритий ринок газу продовжує працювати... Станом на сьогодні ми обслуговуємо вже 9% споживачів в Україні - 1,1 млн домогосподарств", - наголосили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, раніше у Кабміні сказали, коли українці відчують зниження ціни на газ.

газ ціна Нафтогаз тарифи Кабмін
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