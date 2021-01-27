"Нафтогаз" встановив ціну на газ: вона на 13 копійок нижча, ніж рекомендована урядом

Компанія обслуговує в Україні понад 1 мільйон домогосподарств

Компанія обслуговує в Україні понад 1 мільйон домогосподарств

Фото: з відкритих джерел

Покупці природного газу, що купують його у газопостачальної компанії "Нафтогаз", платитимуть у лютому по 6,86 гривні за кубометр. Це на 13 копійок нижче, ніж гранична ціна у 6,99 гривні, встановлена урядом раніше.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

У лютому в рамках тарифного плану "Місячний" ціна блакитного палива - 6,86 грн/куб.м з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що загалом обслуговують близько 9% всіх споживачів в Україні, що складає 1,1 млн домогосподарств.

Відкритий ринок газу продовжує працювати... Станом на сьогодні ми обслуговуємо вже 9% споживачів в Україні - 1,1 млн домогосподарств", - наголосили в "Нафтогазі".

Нагадаємо, раніше у Кабміні сказали, коли українці відчують зниження ціни на газ.