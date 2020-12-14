Работники урановых шахт Кировоградщины готовятся к протестам
Об этом сообщают профсоюзные лидеры
Об этом сообщают профсоюзные лидеры
Работники урановых шахт Кировоградщины, которые входят в состав Восточного горно-обогатительного комбината, готовятся к масштабным акциям протеста.
Об этом сообщил председатель профсоюзного комитета Новоконстантиновской шахты Александр Зовва в комментарии CBN, передает RegioNews.
Не будет до среды государственного решения по восстановлению работы ВостГОК, трудовой коллектив вправе принять решение по акциям протеста. Возможно, это будет и перекрытие дорог, — подчеркнул Александр Зовва.
По его словам, участие в акции протеста готовы принять коллективы всех трех урановых шахт Кировоградщины — Ингульской, Новоконстантиновской и Смолинской.
Напомним, ранее сообщалось, что профсоюз горняков грозит масштабным управляемым протестом.
В Житомире из-за карантина и кассовых аппаратов бастуют предпринимателиВсе новости »
14 декабря 2020, 11:59Нужно повышать зарплаты полицейским, – Антон Геращенко
11 декабря 2020, 20:11Марченко объяснил, почему правительство отсрочило повышение минималки до 6500 грн
11 декабря 2020, 16:46
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу