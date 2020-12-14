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14 декабря 2020, 14:58 737

Работники урановых шахт Кировоградщины готовятся к протестам

14 декабря 2020, 14:58 737
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Об этом сообщают профсоюзные лидеры
Об этом сообщают профсоюзные лидеры
Фото из открытых источников
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Работники урановых шахт Кировоградщины, которые входят в состав Восточного горно-обогатительного комбината, готовятся к масштабным акциям протеста.

Об этом сообщил председатель профсоюзного комитета Новоконстантиновской шахты Александр Зовва в комментарии CBN, передает RegioNews.

Не будет до среды государственного решения по восстановлению работы ВостГОК, трудовой коллектив вправе принять решение по акциям протеста. Возможно, это будет и перекрытие дорог, — подчеркнул Александр Зовва.

По его словам, участие в акции протеста готовы принять коллективы всех трех урановых шахт Кировоградщины — Ингульской, Новоконстантиновской и Смолинской.

Напомним, ранее сообщалось, что профсоюз горняков грозит масштабным управляемым протестом.

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