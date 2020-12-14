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14 грудня 2020, 14:58 672

Працівники уранових шахт Кіровоградщини готуються до протестів

14 грудня 2020, 14:58 672
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Про це повідомляють профспілкові лідери
Про це повідомляють профспілкові лідери
Фото з відкритих джерел
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Працівники уранових шахт Кіровоградщини, які входять до складу Східного гірничо-збагачувального комбінату, готуються до масштабних акцій протесту.

Про це повідомив голова профспілкового комітету Новокостянтинівської шахти Олександр Зовва в коментарі CBN, передає RegioNews.

Не буде до середи державницького рішення по відновленню роботи СхідГЗК, трудовий колектив вправі прийняти рішення по акціях протесту. Можливо, це буде і перекриття доріг, — наголосив Олександр Зовва.

За його словами, участь в акції протесту готові взяти колективи всіх трьох уранових шахт Кіровоградщини — Інгульської, Новокостянтинівської та Смолінської.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що профспілка гірників погрожує масштабним керованим протестом.

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