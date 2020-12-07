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07 грудня 2020, 11:46 31

Вже скоро шахтарям погасять заборгованість по зарплаті - Кабмін

07 грудня 2020, 11:46 31
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Це стало можливим після того, як Рада внесла зміни до Держбюджету-2020 року
Це стало можливим після того, як Рада внесла зміни до Держбюджету-2020 року
Фото: з відкритих джерел
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Заборгованість із заробітної плати перед працівниками державних вугільних шахт буде погашено найближчим часом. На виплату зарплат направлять 1,4 млрд гривень.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів України.

Це стало можливим завдяки змінам до Державного бюджету на 2020 рік, які було ухвалено Верховною Радою України 17 листопада та які набули чинності 28 листопада. Вже на черговому засіданні Уряд затвердив порядок спрямування до державного бюджету надходжень від ПАТ "Укрнафта", за рахунок яких буде профінансовано погашення заборгованості перед шахтарями", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що за 11 місяців 2020 року на виплату зарплати та погашення заборгованості із заробітної плати державними вугледобувними підприємствами спрямовано 5,3 млрд грн, у тому числі з держбюджету 3,6 млрд грн.

Нагадаємо, Рада посилила захист безробітних, працівників і роботодавців на час карантину. Нардепи прийняли у другому читанні відповідний законопроєкт №3486.

Кабмін шахтарі зарплати вугілля бюджет
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