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03 декабря 2020, 11:37 6

Депутатам местных советов запретили голосовать из-за конфликта интересов

03 декабря 2020, 11:37 6
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Соответствующий документ должен урегулировать существующую коллизию
Соответствующий документ должен урегулировать существующую коллизию
Фото из открытых источников
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Верховная Рада запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов. Соответствующий законопроект №3034а народные депутаты приняли за основу и в целом.

Об этом сообщает RegioNews.

За документ проголосовали 267 нардепов.

Закон "О предотвращении коррупции" запрещает совершать действия в условиях конфликта интересов. Вместе с тем статья 59-1 закона "О местном самоуправлении в Украине" позволяет депутату голосовать на пленарных заседаниях в условиях конфликта интересов, просто заявив о его наличии.

Этот же документ должен урегулировать существующую коллизию.

Напомним, в Украине расширят полномочия ОГА по оформлению гуманитарных грузов.

Украина нардепы Верховная Рада законопроект парламент
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