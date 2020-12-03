Депутатам местных советов запретили голосовать из-за конфликта интересов
Соответствующий документ должен урегулировать существующую коллизию
Соответствующий документ должен урегулировать существующую коллизию
Верховная Рада запретила голосование депутатов местных советов в условиях конфликта интересов. Соответствующий законопроект №3034а народные депутаты приняли за основу и в целом.
Об этом сообщает RegioNews.
За документ проголосовали 267 нардепов.
Закон "О предотвращении коррупции" запрещает совершать действия в условиях конфликта интересов. Вместе с тем статья 59-1 закона "О местном самоуправлении в Украине" позволяет депутату голосовать на пленарных заседаниях в условиях конфликта интересов, просто заявив о его наличии.
Этот же документ должен урегулировать существующую коллизию.
Напомним, в Украине расширят полномочия ОГА по оформлению гуманитарных грузов.
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Киевский облсовет
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет