Во Львове возле облгосадминистрации пикетировали представители профсоюзов

Они требовали европейские условия и достойный уровень оплаты труда во время карантина

Они требовали европейские условия и достойный уровень оплаты труда во время карантина

Фото: 4studio

Во Львове возле облгосадминистрации на улице Винниченко, 18 состоялась акция протеста участников профсоюзов, которые возмущены действиями Правительства относительно сужения прав работников и профсоюзов. Пикетчики требовали учесть их предложения при формировании Госбюджета на 2021 год и принятии законопроектов, которые касаются трудовых и социально-экономических прав граждан.

Как передает RegioNews, об этом сообщает 032.ua.

Участники акции требовали повышения "минималки" до 6000 грн с 1 января и до 6500 грн с 1 июля 2021 года и увеличение зарплат медикам и педагогам, а также обеспечить работников средствами защиты от коронавирусной болезни (COVID-19) и всех граждан - бесплатными тестами на коронавирус.

Также среди требований сохранение рабочих мест и обеспечение права на труд украинцам во время карантина, поддержка работников и безработных в условиях пандемии.

Среди прочего, представители профсоюзов требуют не допускать роста цен на энергоносители и тарифов на коммунальные услуги пока длится карантин, погасить задолженность в размере почти 4 миллиарда гривен по выплате заработной платы работникам, ввести экономическую ответственность за задержку выплат, создать гарантийное учреждение для погашения долгов обанкротившихся предприятий и "положить конец рейдерству профсоюзного имущества".

Ранее сообщалось, что госбюджет на 2021 год могут одобрить на внеочередном заседании.