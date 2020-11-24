Транша МВФ в 2020 году не будет - советник ОП Милованов

В Офисе президента рассчитывают взять другие заимствования

В Офисе президента рассчитывают взять другие заимствования

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Советник главы Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что до конца 2020 года Украине не стоит рассчитывать на транш Международного валютного фонда.

Об этом Милованов рассказал в эфире "Свободы слова", передает RegioNews.

Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем. Транша в этом году не будет", - заверил он.

По его словам, государство может достичь договоренности на рабочем уровне, что позволит получить другие заимствования.

"Почему это важно? Потому что такое достижение договоренностей дает позитивный сигнал финансовым рынкам, и позволяет Украине привлечь финансирование на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ на несколько месяцев по приемлемым процентам... Нужно поработать, а уже после этого, в следующем году получить транш, снизить проценты, по которым мы занимаем, и тогда перекредитоваться по более низким процентам”, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший советник главы Офиса президента Уманский заявил, что Международный валютный фонд отказался предоставлять второй транш Украине из-за перераспределения денег "ковидного фонда" на строительство дорог.