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06 ноября 2020, 10:49 9

Шмыгаль назвал ряд приоритетных проектов до 2030 года

06 ноября 2020, 10:49 9
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Среди них - финансы, недра, образование, цифровая экономика
Среди них - финансы, недра, образование, цифровая экономика
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые станут основой экономической стратегии страны до 2030 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года, передает RegioNews.

Среди представленных направлений Шмыгаль представил только часть, в частности:

  • уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации;
  • развитие финансового сектора (фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа);
  • уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес (топ-30 Doing Bussines);
  • значительный рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых;
  • развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе (сращение, логистика, цифровизация);
  • благоприятный налоговый и правовой режим для IT;
  • усиление торговой дипломатии, продвижение украинских брендов;
  • качество жизни, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг.

Он отметил, что это стартовые позиции стратегии.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что граждане Украины потеряли один триллион долларов за 10 лет из-за нереализованного потенциала.

Украина стратегия развитие Денис Шмыгаль экономика
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