Шмыгаль назвал ряд приоритетных проектов до 2030 года
Среди них - финансы, недра, образование, цифровая экономика
Среди них - финансы, недра, образование, цифровая экономика
Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые станут основой экономической стратегии страны до 2030 года.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года, передает RegioNews.
Среди представленных направлений Шмыгаль представил только часть, в частности:
- уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации;
- развитие финансового сектора (фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа);
- уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес (топ-30 Doing Bussines);
- значительный рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых;
- развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе (сращение, логистика, цифровизация);
- благоприятный налоговый и правовой режим для IT;
- усиление торговой дипломатии, продвижение украинских брендов;
- качество жизни, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг.
Он отметил, что это стартовые позиции стратегии.
Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что граждане Украины потеряли один триллион долларов за 10 лет из-за нереализованного потенциала.
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