Шмыгаль назвал ряд приоритетных проектов до 2030 года

Среди них - финансы, недра, образование, цифровая экономика

Среди них - финансы, недра, образование, цифровая экономика

Фото: из открытых источников

Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые станут основой экономической стратегии страны до 2030 года.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года, передает RegioNews.

Среди представленных направлений Шмыгаль представил только часть, в частности:

уменьшение доли государства в экономике, продолжение большой и малой приватизации;

развитие финансового сектора (фондовый рынок, рынок страхования, пенсионная реформа);

уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес (топ-30 Doing Bussines);

значительный рост объемов и добычи собственных полезных ископаемых;

развитие инфраструктуры в сельскохозяйственном секторе (сращение, логистика, цифровизация);

благоприятный налоговый и правовой режим для IT;

усиление торговой дипломатии, продвижение украинских брендов;

качество жизни, создание экономической основы для развития образования, медицины, культуры и соцуслуг.

Он отметил, что это стартовые позиции стратегии.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что граждане Украины потеряли один триллион долларов за 10 лет из-за нереализованного потенциала.