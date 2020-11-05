Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс
Соответствующее решение поддержали 253 народных депутатов при 226 минимально необходимых
Соответствующее решение поддержали 253 народных депутатов при 226 минимально необходимых
На внеочередном заседании Верховной Рады парламентарии приняли за основу изменения в Бюджетный кодекс. Речь идет о принятии бюджетообразующего законопроекта №4100.
Проект закона был поставлен на голосование без обсуждения, передает RegioNews.
Известно, что законопроектом предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс Украины, связанные с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.
Напомним, ранее Верховная Рада не поддержала изменения в Бюджетный кодекс.
Ранее Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит бюджет на 2021 год.
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