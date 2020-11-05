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05 ноября 2020, 12:39 57

Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

05 ноября 2020, 12:39 57
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Соответствующее решение поддержали 253 народных депутатов при 226 минимально необходимых
Фото: из открытых источников
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На внеочередном заседании Верховной Рады парламентарии приняли за основу изменения в Бюджетный кодекс. Речь идет о принятии бюджетообразующего законопроекта №4100.

Проект закона был поставлен на голосование без обсуждения, передает RegioNews.

Известно, что законопроектом предусматриваются изменения в Бюджетный кодекс Украины, связанные с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины.

Напомним, ранее Верховная Рада не поддержала изменения в Бюджетный кодекс.

Ранее Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит бюджет на 2021 год.

ВР бюджет экономика депутат законопроект
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