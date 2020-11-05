12:19  05 листопада
Рада ухвалила урядову антикорупційну стратегію до 2024 року
10:13  05 листопада
НАЗК готує позов до власників серверів Реєстру декларацій - хочуть повернути кошти
12:02  05 листопада
Стало відомо, коли відбудеться перший саміт "Кримської платформи"
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2020, 12:39 57

Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу

05 листопада 2020, 12:39 57
Читайте также на русском языке
Відповідне рішення підтримали 253 народних депутатів при 226 мінімально необхідних
Відповідне рішення підтримали 253 народних депутатів при 226 мінімально необхідних
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На позачерговому засіданні Верховної Ради парламентарі ухвалили за основу зміни до Бюджетного кодексу. Йдеться про ухвалення бюджетоутворювального законопроєкту №4100.

Проєкт закону поставили на голосування без обговорення, передає RegioNews.

Відомо, що законопроєктом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу України, пов’язані із необхідністю врегулювання правових засад функціонування бюджетної системи України.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада не підтримала зміни до Бюджетного кодексу.

Раніше Разумков розповів, коли Рада розгляне бюджет на 2021 рік.

ВР бюджет економіка депутат законопроєкт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »