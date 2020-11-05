Верховна Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу
Відповідне рішення підтримали 253 народних депутатів при 226 мінімально необхідних
Відповідне рішення підтримали 253 народних депутатів при 226 мінімально необхідних
На позачерговому засіданні Верховної Ради парламентарі ухвалили за основу зміни до Бюджетного кодексу. Йдеться про ухвалення бюджетоутворювального законопроєкту №4100.
Проєкт закону поставили на голосування без обговорення, передає RegioNews.
Відомо, що законопроєктом передбачаються зміни до Бюджетного кодексу України, пов’язані із необхідністю врегулювання правових засад функціонування бюджетної системи України.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада не підтримала зміни до Бюджетного кодексу.
Раніше Разумков розповів, коли Рада розгляне бюджет на 2021 рік.
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