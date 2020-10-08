От МОН пока нет предложений об увеличении зарплат учителям - спикер ВР
Концепцию относительно повышения зарплат должны были подать до 1 сентября
Концепцию относительно повышения зарплат должны были подать до 1 сентября
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Министерство образования и науки по состоянию на 8 октября не предоставило предложений по увеличению зарплат учителям.
Как передает RegioNews об этом сообщает УП.
Последний срок был 1 сентября. Насколько мне известно, на сегодня пока что предложений от министерства до сих пор не поступило", - сообщил Разумков.
Также он отметил, что на увеличение зарплат для учителей на следующий год предусмотрено 24 млрд гривен.
Ранее сообщалось, что Разумков заявил, что отдельного "коронавирусного" фонда в 2021 году не будет.
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