От МОН пока нет предложений об увеличении зарплат учителям - спикер ВР

Концепцию относительно повышения зарплат должны были подать до 1 сентября

Концепцию относительно повышения зарплат должны были подать до 1 сентября

Фото: из открытых источников

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Министерство образования и науки по состоянию на 8 октября не предоставило предложений по увеличению зарплат учителям.

Как передает RegioNews об этом сообщает УП.

Последний срок был 1 сентября. Насколько мне известно, на сегодня пока что предложений от министерства до сих пор не поступило", - сообщил Разумков.

Также он отметил, что на увеличение зарплат для учителей на следующий год предусмотрено 24 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Разумков заявил, что отдельного "коронавирусного" фонда в 2021 году не будет.