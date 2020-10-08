09:42  08 октября
Более 5000 в сутки: поставлен новый антирекорд прироста больных COVID-19 в Украине
11:59  08 октября
В Сумах усилят карантин: мэр рассказал, что изменится
13:49  08 октября
В Украине на должность городского главы претендуют 7 кандидатов - КИУ
UA | RU
UA | RU
08 октября 2020, 12:56 2

От МОН пока нет предложений об увеличении зарплат учителям - спикер ВР

08 октября 2020, 12:56 2
Читайте також українською мовою
Концепцию относительно повышения зарплат должны были подать до 1 сентября
Концепцию относительно повышения зарплат должны были подать до 1 сентября
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Министерство образования и науки по состоянию на 8 октября не предоставило предложений по увеличению зарплат учителям.

Как передает RegioNews об этом сообщает УП.

Последний срок был 1 сентября. Насколько мне известно, на сегодня пока что предложений от министерства до сих пор не поступило", - сообщил Разумков.

Также он отметил, что на увеличение зарплат для учителей на следующий год предусмотрено 24 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Разумков заявил, что отдельного "коронавирусного" фонда в 2021 году не будет.

зарплаты учителя образование Дмитрий Разумков спикер
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Днепропетровска "первая лига": кандидаты в мэры Новомосковска, Павлограда и Никополя
Выборы-2020: почему Мелитополю не нужен мэр
Все публикации »
Сергей Гармаш
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »