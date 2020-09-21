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21 сентября 2020, 14:18 1

Взрыв в столичном Голосеево: Полиция возбудила дело и назвала предварительную причину

21 сентября 2020, 14:18 1
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Полиция открыла уголовное дело из-за взрыва на предприятии в Киеве.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Дело открыто по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Напомним, 20 сентября в Голосеевском районе столицы произошел взрыв на предприятии, в результате чего пострадали два человека.

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