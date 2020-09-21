Взрыв в столичном Голосеево: Полиция возбудила дело и назвала предварительную причину

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

Рixabay

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Дело открыто по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

Напомним, 20 сентября в Голосеевском районе столицы произошел взрыв на предприятии, в результате чего пострадали два человека.