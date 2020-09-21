Взрыв в столичном Голосеево: Полиция возбудила дело и назвала предварительную причину
Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан
Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан
Полиция открыла уголовное дело из-за взрыва на предприятии в Киеве.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Дело открыто по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.
Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности.
Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.
Напомним, 20 сентября в Голосеевском районе столицы произошел взрыв на предприятии, в результате чего пострадали два человека.
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Битва за Бердянск. Кому достанется азовская "столица" после выборов
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра