Крымские полицейские разоблачили нелегальных торговцев огнестрельным оружием и боеприпасами

Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства через почтовые отправления

Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства через почтовые отправления

Фото: Нацполиция

Полицейские разоблачили двух жителей Одесской области, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Злоумышленники оборудовали подпольную мастерскую по месту жительства одного из фигурантов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Правоохранители разоблачили двух жителей Одесской области, которые наладили схему сбыта огнестрельного оружия путем осуществления почтовых отправлений в различные регионы страны”, - говорится в сообщении.

В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность злоумышленников, в том числе провели ряд оперативных закупок огнестрельного оружия.

По месту проживания фигуранта, который обустроил свое помещение под мастерскую, правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и нарезное оружие, почти 3 тысячи патронов различного калибра, три гранаты РГД 5, гранатомет РПГ и тротиловую шашку.

Фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленников квалифицируются по ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 (Незаконное хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также их изготовление и переработка по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.

Напомним, оперативники управления стратегических расследований Черниговщины разоблачили коррупционную схему присвоения государственных средств должностными лицами облгосадминистрации.