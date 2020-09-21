10:12  21 сентября
В Украине за сутки более 2600 новых больных коронавирусом
10:22  21 сентября
РФ может заблокировать работу ТКГ, если Рада не изменит постановление о местных выборах - Кравчук
12:13  21 сентября
Рейтинг падает: на выборах в Раду за "слуг" проголосовали бы 21,5% граждан - опрос
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2020, 11:14 5

Крымские полицейские разоблачили нелегальных торговцев огнестрельным оружием и боеприпасами

21 сентября 2020, 11:14 5
Читайте також українською мовою
Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства через почтовые отправления
Готовое огнестрельное оружие они сбывали по всей территории государства через почтовые отправления
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские разоблачили двух жителей Одесской области, которые занимались незаконным изготовлением и сбытом огнестрельного оружия. Злоумышленники оборудовали подпольную мастерскую по месту жительства одного из фигурантов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Правоохранители разоблачили двух жителей Одесской области, которые наладили схему сбыта огнестрельного оружия путем осуществления почтовых отправлений в различные регионы страны”, - говорится в сообщении.

В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность злоумышленников, в том числе провели ряд оперативных закупок огнестрельного оружия.

По месту проживания фигуранта, который обустроил свое помещение под мастерскую, правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и нарезное оружие, почти 3 тысячи патронов различного калибра, три гранаты РГД 5, гранатомет РПГ и тротиловую шашку.

Фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленников квалифицируются по ч.1 ст. 263, ч.2 ст. 263-1 (Незаконное хранение, сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также их изготовление и переработка по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.

Напомним, оперативники управления стратегических расследований Черниговщины разоблачили коррупционную схему присвоения государственных средств должностными лицами облгосадминистрации.

оружие полиция продажа Нацполиция Боеприпасы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Битва за Бердянск. Кому достанется азовская "столица" после выборов
Кто на Андриива: заберет ли "Слуга народа" кресло ужгородского мэра
Все публикации »
Олег Полищук
Виктор Таран
Олег Саакян
Все блоги »