Чиновники ГФС Тернопольщины подозреваются в продаже 60 тонн изъятого алкоголя

Среди подозреваемых в растрате также глава управления ГФС

Среди подозреваемых в растрате также глава управления ГФС

Группа чиновников Государственной фискальной службы в Тернопольской области подозревается в растрате и незаконной продаже алкоголя, который ГФС изъяла.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители разоблачили преступную группу должностных лиц областного управления ГФС, среди которых руководитель одного из управлений, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор.

Указано, что подозреваемые злоупотребили служебным положением и, вопреки судебному решению о передаче на технологическую переработку изъятых в пределах уголовных производств фальсифицированных алкогольных напитков и спирта специализированному госпредприятию, передали 60 тонн продукции на пользование частному предприятию.

"Согласно заключению экономической экспертизы, за технологическую переработку государственный бюджет недополучил более 120 тысяч гривен", – сказано в сообщении.

Отмечается, что о подозрении сообщили восьми чиновникам ГФС по статьям о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершение преступления группой лиц и невыполнение судебного решения (ч.3 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.382 УК Украины).

Напомним, в Тернополе начальник управления ГФС требовал 37 тысяч долларов взятки.