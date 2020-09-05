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05 сентября 2020, 15:13 6

Чиновники ГФС Тернопольщины подозреваются в продаже 60 тонн изъятого алкоголя

05 сентября 2020, 15:13 6
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Среди подозреваемых в растрате также глава управления ГФС
Среди подозреваемых в растрате также глава управления ГФС
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Группа чиновников Государственной фискальной службы в Тернопольской области подозревается в растрате и незаконной продаже алкоголя, который ГФС изъяла.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители разоблачили преступную группу должностных лиц областного управления ГФС, среди которых руководитель одного из управлений, начальники и заместители отделов, следователь и инспектор.

Указано, что подозреваемые злоупотребили служебным положением и, вопреки судебному решению о передаче на технологическую переработку изъятых в пределах уголовных производств фальсифицированных алкогольных напитков и спирта специализированному госпредприятию, передали 60 тонн продукции на пользование частному предприятию.

"Согласно заключению экономической экспертизы, за технологическую переработку государственный бюджет недополучил более 120 тысяч гривен", – сказано в сообщении.

Отмечается, что о подозрении сообщили восьми чиновникам ГФС по статьям о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершение преступления группой лиц и невыполнение судебного решения (ч.3 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.382 УК Украины).

Напомним, в Тернополе начальник управления ГФС требовал 37 тысяч долларов взятки.

ГФС Чиновник чиновники Тернопольская область алкоголь
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