Посадовці ДФС Тернопільщини підозрюються у продажі 60 тонн вилученого алкоголю

Серед підозрюваних у розтраті також голова управління ДФС

Серед підозрюваних у розтраті також голова управління ДФС

Група чиновників Державної фіскальної служби в Тернопільській області підозрюється в розтраті і незаконному продажі алкоголю, який ДФС вилучила.

Як пише RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Правоохоронці викрили злочинну групу посадових осіб обласного управління ДФС, серед яких керівник одного з управлінь, начальники та заступники відділів, слідчий і інспектор.

Зазначено, що підозрювані зловживали службовим становищем, всупереч судовим рішенням про передачу на технологічну переробку вилучених у межах кримінальних проваджень фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту спеціалізованому держпідприємству, передали 60 тонн продукції на користування приватному підприємству.

"Згідно з висновком економічної експертизи, за технологічну переробку державний бюджет недоотримав понад 120 тисяч гривень", – сказано в повідомленні.

Наголошується, що про підозру повідомили восьми чиновникам ДФС за статтями про присвоєння, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, скоєння злочину групою осіб за невиконання судового рішення (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382 КК України).

Нагадаємо, у Тернополі начальник управління ДФС вимагав 37 тисяч доларів хабаря.