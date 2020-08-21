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21 августа 2020, 12:58 4

Кабмин хочет, чтобы Рада увеличила зарплаты госслужащим

21 августа 2020, 12:58 4
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Ранее эта идея заключалась во временном ограничении
Ранее эта идея заключалась во временном ограничении
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Правительство хочет, чтобы парламент пересмотрел свое решение об ограничении зарплат в государственном секторе. Сейчас оно установлено на уровне 47,2 тысячи гривен.

Как сообщает RegioNews, об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал в интервью "Укринформу".

Он отметил, что когда этот вопрос выносился в парламент, идея заключалась во временном ограничении.

"Назывались сроки - завершение карантина, плюс два месяца. Но тогда, в апреле, никто не знал, как будет развиваться эпидситуация и как долго продлится карантин. Сегодня мы понимаем, что карантин будет оставаться и в дальнейшем. При отсутствии вакцин и лекарств - это единственный эффективный инструмент контроля за уровнем заболеваемости", - сказал он.

Шмыгаль считает, что сегодня стоит вопрос принятия изменений к закону.

"Правительственным решением мы не можем его изменить. Тем более есть представление в Конституционный суд, что затягивает сроки. Поэтому будем со своей стороны вести диалог с парламентом, искать компромисс", - сказал Шмыгаль.

По его словам, уже есть целый ряд прецедентов, когда в результате парламентского решения об ограничении зарплат на госпредприятиях качественные топ-менеджеры из государственных учреждений, банков, промышленных предприятий уволились и ушли в частный сектор.

Напомним, глава Черкасской ОГА Боднар считает свою зарплату недостаточной.

Кабмин зарплаты чиновники деньги премьер
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