Кабмин хочет, чтобы Рада увеличила зарплаты госслужащим

Ранее эта идея заключалась во временном ограничении

Ранее эта идея заключалась во временном ограничении

Правительство хочет, чтобы парламент пересмотрел свое решение об ограничении зарплат в государственном секторе. Сейчас оно установлено на уровне 47,2 тысячи гривен.

Как сообщает RegioNews, об этом премьер-министр Денис Шмигаль сказал в интервью "Укринформу".

Он отметил, что когда этот вопрос выносился в парламент, идея заключалась во временном ограничении.

"Назывались сроки - завершение карантина, плюс два месяца. Но тогда, в апреле, никто не знал, как будет развиваться эпидситуация и как долго продлится карантин. Сегодня мы понимаем, что карантин будет оставаться и в дальнейшем. При отсутствии вакцин и лекарств - это единственный эффективный инструмент контроля за уровнем заболеваемости", - сказал он.

Шмыгаль считает, что сегодня стоит вопрос принятия изменений к закону.

"Правительственным решением мы не можем его изменить. Тем более есть представление в Конституционный суд, что затягивает сроки. Поэтому будем со своей стороны вести диалог с парламентом, искать компромисс", - сказал Шмыгаль.

По его словам, уже есть целый ряд прецедентов, когда в результате парламентского решения об ограничении зарплат на госпредприятиях качественные топ-менеджеры из государственных учреждений, банков, промышленных предприятий уволились и ушли в частный сектор.

Напомним, глава Черкасской ОГА Боднар считает свою зарплату недостаточной.