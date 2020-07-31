В Нацбанке уволили еще одного заместителя главы

Сергей Холод занимал свою должность с 2018 года

Сергей Холод занимал свою должность с 2018 года

Фото: Facebook

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин сообщил, что с должности заместителя главы НБУ по собственному желанию был уволен Сергей Холод.

Как передает RegioNews, об этом Данилишин написал в Facebook.

Совет НБУ на своем заседании сегодня 31 июля 2020 освободил Холода Сергея Владимировича с должности заместителя председателя Национального банка Украины по собственному желанию", - написал он.

Отмечается, что он занимал свою должность с 2018 года и отвечал за работу блока "Платежные системы и денежный оборот".

Напомним, что заместитель председателя Национального банка по должности входит в его правление, которое является коллегиальным органом. Решение правления принимаются большинством голосов. Каждый член правления НБУ имеет один голос, а позиция главы НБУ является решающим при принятии решений в случае равного распределения голосов.

Как ранее сообщалось, Кабмин не будет требовать от Нацбанка девальвации гривни.