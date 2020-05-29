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29 мая 2020, 14:19 7

Еврокомиссия выделила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

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29 мая 2020, 14:19 7
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Это второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи
Фото: из открытых источников
Это второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи

В Еврокомиссии пояснили, что выплата второго и последнего транша стала возможной после того, как Украина осуществила двенадцать политических действий, согласованных с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии, информирует RegioNews.

В рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украина выполнила необходимые условия, и мы готовим выплатить 500 миллионов евро", - заявил вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Европейская комиссия продолжает оказывать политическую, финансовую и техническую поддержку Украине, особенно в период кризиса, чтобы поддержать программу реформ в стране по созданию более устойчивой экономики.

Украина также завершает работу над новым соглашением с Международным валютным фондом (МВФ) и осуществила соответствующие предыдущие действия.

Этот последний кредит в размере 500 млн евро является еще одним доказательством нашей решимости активно поддерживать Украину и ее народ в эти трудные времена", - сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

В Еврокомиссии подчеркнули, что будут и дальше предоставлять чрезвычайную поддержку Украине в рамках более широкого пакета мер поддержки в связи с пандемическим кризисом.

Напомним, ранее в Евросоюзе утверждали, что предоставят деньги после того, как Украина договорится о сотрудничестве с МВФ. В Кабинете Министров рассчитывают, что и с этим успеют справиться в ближайшее время.


Украина финансирование ЕС пандемия Еврокомиссия финансовая помощь
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