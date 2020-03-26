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26 марта 2020, 15:21 4

МВФ и ВБ призвали G20 приостановить взыскание долгов с беднейших стран

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26 марта 2020, 15:21 4
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Международный валютный фонд совместно с Всемирным банком призвали страны "Большой двадцатки" отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами беднейших стран мира
Фото: egyptindependent.com
Международный валютный фонд совместно с Всемирным банком призвали страны "Большой двадцатки" отложить взыскание долгов по кредитным договорам с правительствами беднейших стран мира

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на совместное заявление Всемирного банка и МВФ.

"Вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для беднейших стран. Мы призываем страны-члены G20 приостановить взыскание долгов с таких стран согласно двусторонних кредитных соглашений", - говорится в сообщении.

Также ВБ и МВФ призвали страны G20 определить перечень государств, которые имеют неблагоприятную долговую ситуацию и предоставить предложения относительно пом'якшення долговой нагрузки.

Как отметили в МВФ, из-за пандемии коронавируса мировой экономике грозит "серьезный удар", который может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции.

Напомним, 18 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет готовиться к экономическому кризису в Украине, который станет следствием мирового кризиса из-за эпидемии коронавируса.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявлял, что основные последствия воздействия коронавируса на экономику будут заметны через 3 - 6 месяцев.


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