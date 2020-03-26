МВФ і СБ закликали G20 призупинити стягнення боргів з найбідніших країн
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на спільну заяву Світового банку і МВФ.
"Спалах коронавірусу, ймовірно, може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для найбідніших країн. Ми закликаємо країни-члени G20 призупинити стягнення боргів з таких країн відповідно до двосторонніх кредитних угод", - йдеться у повідомленні.
Також СБ і МВФ закликали країни G20 визначити перелік держав, які мають несприятливу боргову ситуацію і надати пропозиції щодо пом'якшення боргового навантаження.
Як зазначили в МВФ, через пандемію коронавірусу світовій економіці загрожує "серйозний удар", який може бути навіть більшим, ніж у 2009 році, та вимагатиме безпрецедентної реакції.
Нагадаємо, 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавирусу.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.
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