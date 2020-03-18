Нацбанк будет проводить дезинфекцию наличных денег
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает RegioNews.
Отмечается, что главный банк страны будет принимать от коммерческих банков наличные деньги, находившейся в обращении, и вместо них будет выдавать средства из своих хранилищ
Сначала будут использовать запасы, сформированные до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины. Впоследствии будут использовать наличные, которые прошли карантин.
"Запасы наличности Национального банка достаточны для обеспечения потребностей экономики страны", - отметили в НБУ.
Напомним, Национальный банк Украины в феврале 2020 года отдал 768,8 миллиона долларов на погашение государственного валютного долга.
С целью уменьшения рисков распространения коронавируса Национальный банк Украины принял новые правила обработки наличности, которую отправляют коммерческие банки в центральное хранилище.
17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривна резко обесценилась.
Национальный банк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках.
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