Нацбанк будет проводить дезинфекцию наличных денег

Для снижения рисков распространения вируса COVID-19 во время операций с наличными средствами в Национальном банке Украины разработали ряд мероприятий по их обеззараживанию

Фото: flickr

Для снижения рисков распространения вируса COVID-19 во время операций с наличными средствами в Национальном банке Украины разработали ряд мероприятий по их обеззараживанию

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