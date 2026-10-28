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28 жовтня 2026, 07:31

У Генштабі оновили дані про втрати армії РФ на фронті

28 жовтня 2026, 07:31
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Фото: 22 ОМБр
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Сили оборони продовжують завдавати значних втрат російській окупаційній армії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1510 окупантів, 21 артилерійську систему, 1543 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 266 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 28.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, протягом 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових об'єктах російської армії: вузол зв'язку, склади та майстерню БпЛА окупантів.

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