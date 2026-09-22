У Краматорську через російські обстріли поранено чоловіка та пошкоджено житлові будинки
У Краматорську на Донеччині внаслідок російської атаки 22 вересня на житлову забудову поранений чоловік. Також пошкоджені вісім приватних будинків
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Через обстріл загорілася господарча споруда. Крім того, пожежа виникла у квартирі житлової дев’ятиповерхівки. Рятувальники ліквідували займання.
Окремо російський FPV-дрон влучив у будівлю магазину, через що там виникла пожежа.
Надзвичайники локалізували займання, однак через постійну активність російських безпілотників були змушені призупинити роботи.
Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків російської атаки.
Нагадаємо, що вдень 22 вересня у Київському районі Харкова зафіксували удар ворожого безпілотника.
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