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Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 519 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1660 російських загарбників, пʼять танків, чотири бронемашини, 75 артсистем, три РСЗВ, три засоби ППО, 1728 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 516 одиниць автомобільної техніки ворога.

Бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.09.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що у ніч проти 20 вересня Москва та Московська областьзазнали масованої атаки безпілотників. У столиці РФ під ударом опинився Московський нафтопереробний завод.

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