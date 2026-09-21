Фото: ОВА

В ночь на 21 сентября российские войска совершили более 10 атак на два района Днепропетровской области беспилотниками, авиабомбами и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражеским огнем были райцентр, а также Марганецкая и Красногригорьевская громады. Поврежден многоквартирный дом. Пострадала 20-летняя девушка, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Синельниковском районе от ударов страдали Васильковская, Петропавловская и Покровская громады. В результате вражеских атак повреждены предприятие, частные дома и автомобили.

Напомним, ночью 21 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Запорожье. В результате вражеских ударов есть разрушения и пострадавшие.