Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Украинские бойцы продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1490 захватчиков, два танка, семь бронемашин, 64 артиллерийские системы, две РСЗО, четыре средства ПВО, а также 590 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 11.09.26 ориентировочно составили:

Напомним, Силы обороны ударили по порту в Махачкале, через который РФ завозила "Шахеды" из Ирана. Также подтверждено поражение трех кораблей в Новороссийске РФ.