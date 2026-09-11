Втрати армії РФ станом на 11 вересня: Генштаб оновив дані
Українські бійці продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони знищили 1490 загарбників, два танки, сім бронемашин, 64 артилерійські системи, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, а також 590 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 11.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони вдарили по порту в Махачкалі, через який РФ завозила "Шахеди" з Ірану. Також підтверджено ураження трьох кораблів у Новоросійську РФ.
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