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04 вересня 2026, 18:30

У Краматорську внаслідок ударів FPV-дронів загорілися два автомобілі

04 вересня 2026, 18:30
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Фото: ДСНС
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У Краматорську Донецької області російські війська знову атакували місто FPV-дронами. Внаслідок ударів загорілися два автомобілі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Один із дронів влучив у припаркований легковик, після чого виникла пожежа.

Рятувальники ліквідували займання та не допустили поширення вогню на розташований поруч двоповерховий житловий будинок.

Ще один автомобіль також став ціллю російської атаки. Пожежу, що виникла внаслідок удару, рятувальники ліквідували.

За попередніми даними, внаслідок атак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що ворог продовжує завдавати ударів по Києву. За минулу добу уламки впали в Голосіївському, Дарницькому, Святошинському та Соломʼянському районах столиці.

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Краматорськ Донецька область FPV-дрон автомобіль
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