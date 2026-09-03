Евакуація з Дружківки: Фото: скриншот з відео Нацполіції

Про це повідомили на онлайн-брифінгу в Донецькій ОВА, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Безпекова ситуація в громаді залишається дуже напруженою через обстріли. Вивезенням людей опікуються поліцейські підрозділу "Білий Янгол".

Громадян закликають евакуюватися, оскільки перебування в зоні обстрілів створює ризики як для самого населення, так і для служб, які залучені до допомоги.

Раніше повідомлялося, що на Синельниківщині Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад.