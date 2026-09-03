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03 вересня 2026, 10:59

Евакуація триває: у Дружківській громаді на Донеччині залишаються 2700 мешканців

03 вересня 2026, 10:59
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На території Дружківської міської територіальної громади Донецької області залишаються 2695 цивільних мешканців

Про це повідомили на онлайн-брифінгу в Донецькій ОВА, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Безпекова ситуація в громаді залишається дуже напруженою через обстріли. Вивезенням людей опікуються поліцейські підрозділу "Білий Янгол".

Громадян закликають евакуюватися, оскільки перебування в зоні обстрілів створює ризики як для самого населення, так і для служб, які залучені до допомоги.

Раніше повідомлялося, що на Синельниківщині Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад.

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