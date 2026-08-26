Удар КАБами по Слов'янську: вибухи пролунали в центрі міста
Вранці 26 серпня російські війська завдали авіаудару по Слов'янську Донецької області. Вибухи пролунали в центральній частині міста
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
За його словами, удар стався близько 04:20. Попередньо, російські військові застосували керовані авіабомби.
Наразі інформація про можливих постраждалих уточнюється.
Як відомо, російські війська регулярно атакують Словʼянськ авіаційними бомбами та іншими видами озброєння. 24 серпня внаслідок кількох авіаударів по місту поранення дістали семеро людей.
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