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26 серпня 2026, 07:36

Росіяни повторно атакували рятувальників у Краматорську: FPV-дрон влучив у бронеавтомобіль

26 серпня 2026, 07:36
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Фото: ДСНС Донеччини
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У Краматорську російські війська повторно атакували рятувальників під час ліквідації наслідків авіаудару

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що під час проведення робіт біля дев’ятиповерхового житлового будинку FPV-дрон влучив у броньований санітарний автомобіль рятувальників.

Особовий склад ДСНС не постраждав. Водночас службовий автомобіль зазнав пошкоджень.

У ДСНС зазначили, що це вже другий випадок за тиждень, коли російські військові атакують рятувальників безпосередньо під час виконання ними службових завдань.

Нагадаємо, у вівторок, 25 серпня, війська РФ завдали масованого авіаудару по Краматорську на Донеччині. Росіяни зранку атакували місто 8 разів. Під ворожим вогнем опинилися житлові мікрорайони та об'єкт інфраструктури. Відомо щонайменше про 11 поранених мешканців, серед яких – двомісячне немовля.

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Донецька область Краматорськ рятувальники FPV-дрон бронеавтомобіль війна обстріли
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