Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні втрати особового складу ворога у війні проти України становлять понад 1 мільйон 468 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби бійці ЗСУ знищили 1190 окупантів, два танки, 50 артилерійських систем, три РСЗВ, 1738 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 427 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 19.08.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Генеральний штаб підтвердив знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів на підприємстві "Комбинат Каменский" Ростовської області РФ.