Воювали проти України на Покровському та Краматорському напрямках: двох бойовиків засуджено до 15 років тюрми

Фото: Офіс Генерального прокурора

Суд визнав винними двох учасників окупаційних військ у державній зраді та колабораційній діяльності й призначив їм по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, засудженими є уродженці Донецька та Запорізької області, які воювали проти Сил оборони України на посадах стрільців.

Один із них, за інформацією прокуратури, у 2014 році приєднався до так званої "народної міліції ДНР". Він ніс караульну службу на території військової частини, охороняв місце розташування підрозділу та чергував на блокпостах.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році його підрозділ увійшов до складу Збройних сил РФ. До 2025 року чоловік охороняв склади стрілецької зброї, а згодом був залучений до активних бойових дій на Покровському напрямку.

Інший засуджений, перебуваючи у Росії у 2025 році, уклав контракт про проходження служби в армії держави-агресора. За версією слідства, він прослужив близько одного місяця та брав участь у штурмах українських позицій на Краматорському напрямку.

Правоохоронці встановили, що у вересні та листопаді 2025 року обох окупантів затримали військовослужбовці ЗСУ. Одного — у селі Затишок Покровського району, а другого — у селищі Зарічне Краматорського району.

Суд визнав їх винними за:

ч. 1, 2 ст. 111 КК України — державна зрада;

ч. 7 ст. 111-1 КК України — колабораційна діяльність.

Нагадаємо, що прокурори Чернігівської та Донецької обласних прокуратур скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох військовослужбовців РФ, яких обвинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни.