Россияне ударили по Киевщине: есть погибшие и раненые

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает президент Украины, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, сейчас идет спасательная операция в Киевской области после удара российских ракет. На сегодняшний день известно о шести погибших и десятках раненых людей.

Президент также напомнил об ударе по Славянску: в результате атаки кафиров утром пять человек убиты, девять ранены.

"Жестокие удары по людям, за которые россияне должны отвечать. Россия уже давно не учитывает никакие международные нормы, никакие человеческие. Они заинтересованы лишь в продолжении убийств. Важно, чтобы партнеры тоже полностью понимали, что от них зависит защита жизни. Ракеты для "петриотов" – это приоритет номер один", – говорит президент.

Напомним, утром 24 июля россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы раздавались в Святошинском районе.