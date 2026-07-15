Чекав на окупацію і працював на ворога: на Донеччині засуджено чергового агента РФ

Фото: Офіс Генерального прокурора

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав 52-річного мешканця Краматорського району винним у державній зраді. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Прокурори довели, що наприкінці жовтня 2025 року чоловіка залучив до співпраці військовослужбовець збройних сил РФ. Він погодився працювати на ворога, бо чекав на окупацію свого населеного пункту.

Засуджений збирав для окупаційної армії інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони України. Упродовж кількох місяців він передавав росіянам дані про розташування артилерійських і зенітних установок, блокпосту та військової техніки ЗСУ.

Загалом чоловік надіслав ворогу 7 локацій, які могли бути використані для ударів по українських захисниках.

У 2026 році його викрили. Вироку суду він чекав під вартою.

Засуджений не заперечував факту своєї протиправної діяльності, провину він так і не визнав.

Нагадаємо, що раніше суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна подружжю російських агентів, які коригували ракетні удари по Одесі та передавали російській воєнній розвідці координати українських військових об'єктів.