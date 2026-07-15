15:19  15 липня
На Миколаївщині "шахеди" атакували агропідприємство: є загиблий та поранений
14:05  15 липня
Український дрон атакував російський Мі-8 у Бєлгородській області
12:40  15 липня
СБУ викрила жителя Київщини, який допомагав росіянам шукати українську ППО
UA | RU
UA | RU
15 липня 2026, 17:48

Чекав на окупацію і працював на ворога: на Донеччині засуджено чергового агента РФ

15 липня 2026, 17:48
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав 52-річного мешканця Краматорського району винним у державній зраді. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори довели, що наприкінці жовтня 2025 року чоловіка залучив до співпраці військовослужбовець збройних сил РФ. Він погодився працювати на ворога, бо чекав на окупацію свого населеного пункту.

Засуджений збирав для окупаційної армії інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони України. Упродовж кількох місяців він передавав росіянам дані про розташування артилерійських і зенітних установок, блокпосту та військової техніки ЗСУ.

Загалом чоловік надіслав ворогу 7 локацій, які могли бути використані для ударів по українських захисниках.

У 2026 році його викрили. Вироку суду він чекав під вартою.

Засуджений не заперечував факту своєї протиправної діяльності, провину він так і не визнав.

Нагадаємо, що раніше суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна подружжю російських агентів, які коригували ракетні удари по Одесі та передавали російській воєнній розвідці координати українських військових об'єктів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
окупація Донецька область агент рф вороги
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росія вдарила КАБом по Харкову: госпіталізовано семеро цивільних, триває розбір завалів
15 липня 2026, 19:36
12 поранених за добу: ворог масовано атакував Херсонщину дронами та артилерією
15 липня 2026, 18:59
Рятувальники провели складне розмінування дахів у Вишневому
15 липня 2026, 18:45
Російський авіаудар по Запоріжжю: є загиблий, багатоповерхівка зазнала значних пошкоджень
15 липня 2026, 18:30
"Боргова" бійка на Рівненщині: молоток проти ножа закінчився кримінальною справою
15 липня 2026, 17:59
На Закарпатті судитимуть чоловіка, який викрав жінку з дитиною та стріляв у поліцейських
15 липня 2026, 17:56
В Україні за 20 тисяч продавали інвалідність для ухилянтів
15 липня 2026, 17:55
Ворог атакував авто енергетиків на Харківщині: троє фахівців отримали поранення
15 липня 2026, 17:31
У Дніпрі військові ТЦК вимагали гроші з чоловіків
15 липня 2026, 17:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Остап Яриш
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »