Массированная атака на Украину: сколько целей сбило ПВО ночью
В ночь на 16 августа российские войска атаковали Украину ракетами разных типов и 106 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 88 воздушных целей
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает RegioNews .
Основными направлениями русского удара стали Киевщина, Полтавщина и Днепропетровщина. Российские войска применили противокорабельные ракеты Оникс, баллистические ракеты Искандер-М, С-400 и KN-23, а также управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Для атаки также использовали ударные беспилотники Shahed, в том числе реактивные, Герберы и дроны-имитаторы Пародия.
По состоянию на 08:00 украинские военные обезвредили три управляемых авиационных ракет и 85 ударных беспилотников на севере, юге, востоке и в центральной части страны.
В то же время, зафиксировано попадание на 13 локациях, еще на трех — падение обломков сбитых воздушных целей.
К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.
В результате ночной атаки российские войска также ударили по Киеву, Кременчугу и Кривому Рогу.
В Киеве возник масштабный пожар на территории рынка, загорелись нежилые помещения. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере два человека.
В Кривом Роге россияне атаковали промышленные объекты. Погиб один человек, еще 13 получили ранения.
Последствия удара по Кременчугскому обществу уточняются.
Напомним, что в результате ночной ракетной атаки России в ночь на 16 августа в Киеве зафиксировали падение обломков и пожары в двух районах столицы. По последним данным, пострадали три человека.