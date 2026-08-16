Массированная атака на Украину: сколько целей сбило ПВО ночью

Фото: ГСЧС

В ночь на 16 августа российские войска атаковали Украину ракетами разных типов и 106 беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 88 воздушных целей

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает RegioNews .

Основными направлениями русского удара стали Киевщина, Полтавщина и Днепропетровщина. Российские войска применили противокорабельные ракеты Оникс, баллистические ракеты Искандер-М, С-400 и KN-23, а также управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Для атаки также использовали ударные беспилотники Shahed, в том числе реактивные, Герберы и дроны-имитаторы Пародия.

По состоянию на 08:00 украинские военные обезвредили три управляемых авиационных ракет и 85 ударных беспилотников на севере, юге, востоке и в центральной части страны.

В то же время, зафиксировано попадание на 13 локациях, еще на трех — падение обломков сбитых воздушных целей.

К отражению атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

В результате ночной атаки российские войска также ударили по Киеву, Кременчугу и Кривому Рогу.

В Киеве возник масштабный пожар на территории рынка, загорелись нежилые помещения. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере два человека.

В Кривом Роге россияне атаковали промышленные объекты. Погиб один человек, еще 13 получили ранения.

Последствия удара по Кременчугскому обществу уточняются.

Напомним, что в результате ночной ракетной атаки России в ночь на 16 августа в Киеве зафиксировали падение обломков и пожары в двух районах столицы. По последним данным, пострадали три человека.