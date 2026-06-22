Російська армія втратила за добу в Україні майже 1200 військових
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат ворогу, знищуючи техніку та особовий склад на різних напрямках фронту
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1190 окупантів, один танк, вісім бронемашин, 51 артилерійську систему, а також 384 одиниці автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ вночі 21 червня уразили низку об'єктів у тимчасово окупованому Криму, а також на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Донецької областей.
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