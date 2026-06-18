Сили оборони ліквідували за добу майже 1400 російських окупантів – Генштаб
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1370 російських загарбників, пʼять танків та чотири бронемашини, а також 71 артсистему. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 388 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 18.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські прикордонники показали свіжі кадрі з Харківського напрямку. На відео можна побачити, як пілоти влучно атакують росіян.
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