Удар БпЛА по багатоповерхівці у Краматорську, четверо поранених

Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області 16 червня російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, а також виникла масштабна пожежа

Про це повідомили у ДСНС, передає [komersant].

Після удару вогонь охопив значну частину будівлі. Площа пожежі сягнула 1000 квадратних метрів.

На місці події рятувальники евакуювали шістьох людей, які перебували в задимленому будинку. Серед врятованих — дитина та маломобільна людина. Усіх вивели на свіже повітря.

Надзвичайники ліквідували займання та завершили аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, що вдень 16 червня російські війська завдали удару по багатоповерховому житловому будинку у Краматорську.