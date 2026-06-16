Удар БпЛА по багатоповерхівці у Краматорську, четверо поранених
У Краматорську Донецької області 16 червня російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, а також виникла масштабна пожежа
Про це повідомили у ДСНС, передає [komersant].
Після удару вогонь охопив значну частину будівлі. Площа пожежі сягнула 1000 квадратних метрів.
На місці події рятувальники евакуювали шістьох людей, які перебували в задимленому будинку. Серед врятованих — дитина та маломобільна людина. Усіх вивели на свіже повітря.
Надзвичайники ліквідували займання та завершили аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо, що вдень 16 червня російські війська завдали удару по багатоповерховому житловому будинку у Краматорську.
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