12:36  16 червня
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою
12:23  16 червня
На Чернігівщині автомобіль влетів у стовп: на місці загинула пасажирка
08:39  16 червня
"Для мене це честь": Усик розповів про особисту розмову з Трампом
UA | RU
UA | RU
16 червня 2026, 18:23

Удар БпЛА по багатоповерхівці у Краматорську, четверо поранених

16 червня 2026, 18:23
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Краматорську Донецької області 16 червня російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, а також виникла масштабна пожежа

Про це повідомили у ДСНС, передає [komersant].

Після удару вогонь охопив значну частину будівлі. Площа пожежі сягнула 1000 квадратних метрів.

На місці події рятувальники евакуювали шістьох людей, які перебували в задимленому будинку. Серед врятованих — дитина та маломобільна людина. Усіх вивели на свіже повітря.

Надзвичайники ліквідували займання та завершили аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, що вдень 16 червня російські війська завдали удару по багатоповерховому житловому будинку у Краматорську.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Краматорськ БПЛА багатоквартирний будинок
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Прикордонники влаштували рейд посадками росіян
16 червня 2026, 20:15
Теракт за 10 тисяч доларів: у Києві засудили виконавця замаху на військового
16 червня 2026, 19:59
Росіяни вбили цивільного на Херсонщині: ворожий дрон атакував вулицю села Вирівка
16 червня 2026, 19:44
На Дніпропетровщині поліція викрила наркоділка з арсеналом заборонених речовин
16 червня 2026, 19:35
На Вінниччині судитимуть чоловіка, який ґвалтував 14-річну доньку своєї цивільної дружини
16 червня 2026, 18:59
На Львівщині чоловік забив знайомого до смерті
16 червня 2026, 18:55
Різанина у Покрові: поліція затримала зловмисника, який тяжко поранив юнака
16 червня 2026, 18:52
На Житомирщині керівник лікарні за 4 тисячі доларів списував з військової служби
16 червня 2026, 18:40
На Рівненщині в екс-начальника митниці знайшли майна на 10 мільйонів
16 червня 2026, 18:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »