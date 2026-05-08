Вражеские атаки на Запорожье: один человек погиб, еще 12 ранены

В результате вражеских обстрелов на территории Запорожья и Запорожского района погиб один человек, еще 12 получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, всего за сутки российские войска нанесли 917 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области.

Оккупанты нанесли 28 авиаударов по ряду населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Орехов, Гуляйполе, Малая Токмачка, Щербаки, Новоданиловка и другие общины области.

Зафиксировано 626 ударов беспилотниками разных типов, преимущественно FPV-дронами. Под обстрелами оказались Запорожье, Степногорск, Орехов, Гуляйполе и другие населенные пункты региона.

Также враг совершил 263 артиллерийских удара по прифронтовым общинам, в частности Орехову, Гуляйполю, Степному и окрестным селам.

Поступило 71 сообщение о разрушении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

