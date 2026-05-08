08:22  08 мая
На Киевщине поезд насмерть сбил 70-летнюю женщину: что известно
07:23  08 мая
На Прикарпатье водитель после ДТП сбежал из больницы и скрывался неделями
01:55  08 мая
Звезда "Львов на джипе" раскрыл, когда у него будет свадьба
UA | RU
UA | RU
08 мая 2026, 07:06

Вражеские атаки на Запорожье: один человек погиб, еще 12 ранены

08 мая 2026, 07:06
Читайте також українською мовою
Фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате вражеских обстрелов на территории Запорожья и Запорожского района погиб один человек, еще 12 получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, всего за сутки российские войска нанесли 917 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области.

Оккупанты нанесли 28 авиаударов по ряду населенных пунктов, среди которых Камышеваха, Орехов, Гуляйполе, Малая Токмачка, Щербаки, Новоданиловка и другие общины области.

Зафиксировано 626 ударов беспилотниками разных типов, преимущественно FPV-дронами. Под обстрелами оказались Запорожье, Степногорск, Орехов, Гуляйполе и другие населенные пункты региона.

Также враг совершил 263 артиллерийских удара по прифронтовым общинам, в частности Орехову, Гуляйполю, Степному и окрестным селам.

Поступило 71 сообщение о разрушении жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, российская авиация 7 мая атаковала село Счастливое в Запорожской области. Три человека получили ранения, разрушен дом.

В этот день под прицелом вражеских ударных беспилотников оказались и Николаев и Снегиревка. В результате попаданий зафиксированы пожары и значительные разрушения транспортной инфраструктуры.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье Запорожская область война атака российская армия раненые гражданские
В Николаевской области российский дрон атаковал пассажирский поезд
07 мая 2026, 20:50
Авиаудар по селу Счастливое в Запорожье: есть раненые и разрушения
07 мая 2026, 20:15
Дрон РФ попал в служебный автомобиль энергетиков на Днепропетровщине
07 мая 2026, 12:44
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Атаки дронов РФ на железную дорогу: с начала вторжения 165 погибших
08 мая 2026, 10:58
В Киеве будут судить иностранца, который угрожал прохожим гранатой
08 мая 2026, 10:54
Российских подразделений на территории Беларуси сейчас нет – ГПСУ
08 мая 2026, 10:40
Имущество на 4,8 млн грн: начальник налоговой Полтавщины под прицелом САП
08 мая 2026, 10:36
Во Львовской области женщина до полусмерти избила отца кочергой
08 мая 2026, 10:28
Из-за обстрелов без света остаются потребители в четырех областях, – Минэнерго
08 мая 2026, 10:14
Харьковщина под массированным огнем: пострадали 9 человек, в том числе дети
08 мая 2026, 09:59
Во Львовской области столкнулись два мотоцикла: среди пострадавших – 14-летний подросток
08 мая 2026, 09:50
Почему иногда чувство тревоги появляется без видимых причин
08 мая 2026, 09:46
Взрывы в 700 км от Украины: Зеленский подтвердил удар по нефтяному объекту в Ярославле
08 мая 2026, 09:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Все блоги »