Россия снова бьет по Сумам: враг атаковал спасателей

В среду, 15 апреля, вражеский беспилотник попал в промышленную зону Сум. Спасателям удалось оперативно локализовать пожар и предотвратить дальнейшее распространение огня

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

При ликвидации возгорания российские войска нанесли повторный удар по месту, где работали чрезвычайники.

Несмотря на постоянную угрозу с неба, все очаги горения удалось ликвидировать.

Уже через несколько часов враг снова атаковал ту же локацию. Специалисты ГСЧС повторно потушили пожар.

Информация о пострадавших пока не поступала.

По данным председателя Сумской ОВА Олега Григорова, всего за прошедшие сутки зафиксировано более 80 обстрелов по 26 населенным пунктам в 14 общинах области. Есть погибший и пострадавшие среди гражданских.

Напомним, армия РФ продолжает создавать буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. Сейчас новообразованная площадь контроля вдоль границ Сумской области составляет около 150 кв км.