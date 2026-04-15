Ночью 15 апреля российские войска в очередной раз ударили ударными беспилотниками по югу Одесской области. Целью врага снова стала портовая инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС.

В результате попаданий на территории порта вспыхнули пожары. Спасатели ликвидировали все очаги возгораний.

Повреждения получили складские и административные здания.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

На местах продолжаются работы по ликвидации последствий и осмотр повреждений.

Напомним, около пяти утра 15 апреля российские войска нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела погибла продавец киоска.